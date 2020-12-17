رئيس أكاديمية الشرطة: إجراء اختبارات المتقدمين بأحدث نظم التكنولوجيا دون عنصر بشري

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اختيار 2806 طلاب من المتقدمين لكلية الشرطة للعام الدراسي ‪2020 -2021‬، من الحاصلين على الثانوية العامة، والمؤهلات الجامعية وكلية الحقوق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته أكاديمية الشرطة اليوم، بمقر الأكاديمية، لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020 -2021‬.

تعرف على إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أنه بلغ إجمالي الحاصلين على الثانوية العامة، 39 ألفا و727 طالبا، والمؤهلات الجامعية 5432 طالبا، وخريجي كليات الحقوق بلغ 10 آلاف و37 طالب، و2170 ثانوية أزهرية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90% إلى 108% 7035 طالب، وبالنسبة للحاصلين على 80.1% إلى 90%، 13 ألفا و193 طالبا، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1% إلى 80%، 12 ألفا و574 طالبا، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65% 6965 طالبا.

وتابع: بالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، 10027 طالبا، بينهم 29 طالبا حاصل على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و11 طالبا حاصل على درجة الامتياز، 91 جيد جدا مع مرتبة الشرف، و694 جيد جدا، 4196 جيد، و5006 مقبولين.

رئيس الأكاديمية: الطلاب خضعوا لاختبارات عديدة

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أن المتقدمين خضعوا لاختبارات عديدة، التي تكفل تحقق الشروط اللازمة القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء كلية الشرطة، اللائحة الداخلية للأكاديمية الشرطة الصادرة برقم 864 لسنة 1976، الاستعانة بالتكنولوجبا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائج، حيث يقوم بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع الدرجات، ويتم اختيار المستهدف منهم بصورة آلية، دون تدخل العنصر البشري.

وأضاف أنه تقدم لاختبار القدرات 55 ألفا 226 طالبا، اجتاز منهم 49 الف و159 طالب، وتقدم لاختبار المقاس 47 ألف 445، 43 ألف و476 وتقدم لاختبار القوام 43 ألف 443، وبالنسبة اجتاز منهم 40 ألف و725، اجتاز الاختبار الطبي 37 ألف 920، حيث أكد على ضرورة الاهتمام باللياقة الصحية.

وأكد أنه بالنسبة لاختبار السمات، تقدم 14 ألف و972 اجتاز 14 ألف و460 طالب، وبالنسبة للاختبار الرياضي تقدم 14 الف 868 اجتاز منهم 14 الف 142، ويؤكد هذا الاختبار على ضرورة التأهيل البدني للطلبة المتقدمين.

14 ألف طالب وصلوا كشف الهيئة

وبلغ عدد المتقدمين لكشف الهيئة، من الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية، وخريجي كلية الحقوق، 14 ألف و75 طالب، والمستهدف 2806، موضحا العدد المتقدم لكشف الهيئة يمثلون جميع المحافظات، مشيرا إلى أن المتقدمين من المنطقة المركزية «محافظة القاهرة» بلغ 4650، والوجه البحري 6028، والوجه القبلي 2919 ومنطقة القناة وسيناء 378.

وأسفرت نتيجة القبول على أن المقبولين يمثلون جميع شرائح المجتمع، وبالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة، 3212 والمستهدف 1150، وبالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، المتقدم 2163 والمستهدف 456، وبالنسبة لخريجي كلية الحقوق المقدمين 3700 والمستهدف 1200.