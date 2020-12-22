الجمال: انتخابات اتحاد الطلاب تجربة ديمقراطية تحاكى انتخابات البرلمان

تواصل جامعة أسيوط استكمال ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/ 2021 والذى شهد اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر انتخابات مختلف اللجان باتحادات الكليات ، والذى حرص الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على إجراء جولة موسعة داخل عدد من الكليات وذلك لتفقد إجراءات الانتخابات وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لها، وذلك بحضور عضوى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى ، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وصرح الدكتور شحاتة غريب أن انتخابات هذا العام شهدت منافسة 1162 مرشحاً تضمن ترشح 904 طالب إلى جانب ترشح الطلاب المميزين فى النشاط الطلابي فى مختلف المجالات، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع تكاتف الجهود التى تضمن إجراء الانتخابات فى مناخ من الشفافية والحيادية التى تشجع الطلاب على المشاركة الايجابية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب أنه من المقرر أن يشهد غداً الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات أمين اتحاد كل كلية ونائبه، على أن يتم اختتامها يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بانتخاب اللجنة العليا لاتحاد الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.

وحرص اليوم الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على التواجد بمقر كلية الفنون الجميلة بصفته مشرفاً على الكلية وذلك لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية داخل الكلية والاطمئنان على انتظام سيرها وفق الإجراءات المحددة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية انتخابات اتحاد الطلاب سواء على مستوى الكليات أو على مستوى اللجنة العليا لإتحاد الجامعة والتى تمثل تجربة ديمقراطية تحاكى الانتخابات البرلمانية فى الدولة المصرية، والتى تدرب الطلاب على الانخراط بإيجابية فى كافة التجارب الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت ، وتؤكد على أهمية الصوت الإنتخابى للفرد ودوره فى ممارسة حقه الانتخابي فى اختيار من يمثله فى الانتخابات.