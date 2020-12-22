«الإسكان»: وحدات المجتمعات العمرانية حجزت بالكامل بعد دقائق من طرحها

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإقبال كان كبيرا على الوحدات السكنية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية، بـ4 مدن جديدة، وهي «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور»، حيث بدأ اليوم الحجز الإلكترونى لـ447 وحدة سكنية، من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه الوحدات، ضمن حصة الهيئة بمشروعات «أرابيا» بمدينة القاهرة الجديدة و«الياسمين» بمدينة 6 أكتوبر و«السويفي» بمدينة العاشر من رمضان و«بندر الربيع» بمدينة العبور.

وهذه المشروعات عبارة عن «كمبوند»، كما يوجد العديد من المساحات المختلفة داخل كل مشروع والتي تتراوح من 63 مترًا وحتى 125 مترًا.

المتحدث الرسمى للوزارة: تم حجز وحدات مدينة القاهرة خلال 5 دقائق من بداية التسجيل

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن وحدات مدينة القاهرة تم حجزها بالكامل خلال 5 دقائق من بداية الحجز، فى حين تم حجز وحدات مشروع مدينة العبور فى الست دقائق الأولى من الطرح.

أما وحدات مدينة أكتوبر، فتم حجزها خلال 27 دقيقة، أما وحدات مدينة العاشر من رمضان، يتبقى بها 27 وحدة سكنية فقط خلال الساعات الأولى من اليوم.

وأشار «خطاب» إلى أنه على الرغم من إستمرار الحجز لمدة 48 ساعة، حرص المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الحالى، على الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتسجيل للحجز، وذلك فور فتح باب الحجز فى الساعات الأولى من اليوم.

وتتضمن الوحدات 4 مشروعات داخل 4 مدن مختلفة، مشروع «أرابيا» بمدينة القاهرة الجديدة، وسجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

ومشروع «السويفي» بمدينة العاشر من رمضانسجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

ومشروع «بندر الربيع» بمدينة العبوروفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 مترا وصلت لـ568 ألفا، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

ومشروع «الياسمين» بمدينة 6 أكتوبروفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا، وصلت لـ488 ألف، والوحدة الـ80 مترا وصلت لـ530 ألفا.

ويختلف نظام سداد ثمن تلك الوحدات، لأنه سيكون بالنظام الجديد، وهو أقساط نصف سنوية، وذلك عكس الطروحات الماضية، كان يتم سداد أقساط شهرية أو ربع سنوية.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى.