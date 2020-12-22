غرفة المطاعم السياحية: تخفيض إيجارات الكافتيريات 50% بالمواقع الأثرية

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة أرسلت مذكرة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالمشكلات التي تمثل تحديات للمنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة من قبل مجلس إدارة الغرفة تجاه هذه المشاكل الشائكة.

وقال رئيس الغرفة، في بيان صحفي اليوم، إن لجنة المتابعة برئاسة شريف صادق، عضو مجلس إدارة الغرفة، قامت بدورها مع اللجان المعنية بوزارة السياحة والآثار، بالانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بالمنشآت السياحية، من صياغتها، وتمت إضافة تسهيلات، وتخفيف الأعباء، وإضافة إنشطة جديدة، وتم تسليمها لوزارة السياحة.

وأضاف المصري، أن لجنة المتابعة قامت أيضا بالانتهاء من تحديد ضوابط واشتراطات الفقرة الفنية وتم تسليمها لوزارة السياحة لبدء العمل بموجبها، وكذلك الاتفاق مع الحماية المدنية لجعل الموافقة تسري لمدة عامين، وتم الانتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالاتفاق مع الحماية المدنية.

إعلان أسعار الوجبات في «المينيو» بالمطاعم

من جانبه، قال شريف صادق، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية ، رئيس لجنة المتابعة بالغرفة، إنه تم الاتفاق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس هيئة حماية المستهلك الأسبق، على منح المنشآت السياحية مهلة قدرها شهرين وانتهت فى يونيو 2020، لتطبيق مواد قانون حماية المستهلك، التى تقضي بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالي شاملاً الضرائب والخدمة وتعتبر قائمة الطعام «المنيو» من وسائل الإعلان عن السلع، لذا يجب ذكر السعر الإجمالي للبيـع، (شامل الضريبة والخدمة)، أما في الفاتورة أو الشيك الذي يقدم للعميل فيتم فصل الضريبة والخدمة، موضحا أن اللجنة قامت أيضا بالاتفاق مع وزارة السياحة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية، وإنشاء غرفة عمليات بغرفة المنشآت السياحية المركز الرئيسي وفروعها عن إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لتلقي أي بلاغات بخصوص فيروس كورونا، حيث يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بفيروس كورونا سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة برئيس مجلس الادارة أو أمين عام الغرفة.

تخفيض 50% من إيجارات الكافتيريات بالمواقع الأثرية

وأشار صادق، إلى إنه في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولتخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية وبتوجيهات معالي الدكتورخالد العناني، وزير السياحة والآثار، تم تخفيـــض النسبة الإيجارية بنسبة 50% على مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020، والإعفاء التام بالنسبة لشهري أبريل ومايو 2020، واعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها، بعد عودة العمل، إلى مدة التعاقد، تخفيفا للآثار الأقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

ونوه، رئيس لجنة المتابعة بالغرفة، إلى أن الغرفة وجهت مناشدة لمعالي وزير السياحة والآثار بإصدار تعليمات إلى شركات السياحة بعدم توجه الأفواج السياحية إلى المنشآت المحلية غير الخاضعة للإشراف السياحي، التي يترتب عليها مخاطر أمنية وصحية لا داعي لها، لافتا إلى أنه تم مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من أجل تعميم منشور على كافة الشركات السياحية للالتزام بتوجيه الأفواج السياحية إلى المنشآت السياحية دون غيرها.

وكشف صادق، النقاب عن قيام مجلس إدارة الغرفة من وزارة السياحة الســـماح للمطاعم بالحصول على موافقة مبدئية قبل إصدار الترخيص بهدف إستيراد إحتياجاتها مسبقاً - حيث إن الموافقة تصدر الآن بعد إستخراج الترخيص ، كما تم تم تشكيل لجنه بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالجيزة للتفاوض مع إدارات المولات لتخفيض الإيجارات للمنشآت السياحية كدعم ومساندة لها فى الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، فضلاً عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لبحث أوراق المشاريع الجديدة التى تقدم للحصول على ترخيص سياحى تسهيلاً على المستثمرين.