محافظ القليوبية يشهد تجربة تأمين هدف حيوي بمبنى أنابيب مسطرد

أكد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أن التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث، الذي تجريه المحافظة بالتعاون مع الجهات المشاركة، يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها، لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف، والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث، واتخاذ القرارات المناسبة.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ تجربة تأمين هدف حيوي بمبني شركة أنابيب مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لقياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية وكيفية مواجهتها، للتصدي لأية عمليات عدائية أو إرهابية.

يأتي ذلك استكمالاً لمشروع مجابهة الأزمات والكوارث، بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء عماد عبد العزيز، حكمدار مديرية أمن القليوبية، والمهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأثنى المحافظ على كفاءة أفراد الشرطة في تأمين الهدف الحيوي في أقل وقت دون خسائر، مؤكداً على أهمية التدريب العملي المشترك في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد.

وعقب انتهاء البيان العملي، أشاد المشاركون من الجهات المختلفة بمستوى التدريب وسيناريو البيان العملي، وكفاءة القوات وتدريبهم المتميز، كما أبدى المحافظ إعجابه بتكاتف جميع الجهات المشاركة في التدريب، وسرعة استجابتها للاستغاثة.

وأشار الهجان إلى أن قوات الدفاع الشعبي تُعد أحد الركائز الهامة والحيوية في إدارة الأزمات و الكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة، مثمناً دورهم الهام في غرس الولاء والانتماء لدى شباب مصر، من خلال دورات التربية العسكرية بالمدارس والجامعات، والمشاركة في محو الأمية بالمراكز والقرى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب المشاركة في أعمال الخدمة الوطنية والدفاع الوطني في حالة تعرض المحافظات للكوارث، بإنشاء معسكرات الإيواء والإشراف عليها وتقديم المساعدات للمنكوبين.