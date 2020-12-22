الهجان: تحصيل مليار و204 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مد مهلة استلام الطلبات لنهاية الشهر الجاري والتخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم الثلاثاء بلغ 214152 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و204 مليون و535 ألف جنيه.

وكان محافظ القليوبية قد شكل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات تدشين حملة إعلامية واسعة لتنمية وعي أهالي المحافظة بمنظومة المتغيرات المكانية في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2021 تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بهدف الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص والحد من مخالفات البناء.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة لضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي.

وأشار الدكتور رمضان عرفة إلى أن الحملة الإعلامية ستنطلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات المحلية ومديرية الزراعة حتى يتعرف المواطنين على منظومة المتغيرات المكانية والحد من ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية أن الحملة تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية وجلسات استماع بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.