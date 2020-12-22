عامل يتهم طالب باستدراج طفله وهتك عرضه في الدقهلية

حرر عامل بلاغ ضد طالب بالصف الأول الإعدادي بمركز شرطة المنصورة، يتهمه فيه باستدراج نجله عمره 6 سنوات إلي أحد الشوارع الجانبية والشروع في هتك عرضه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة من «م. م. م.، 33 سنة عامل» ومقيم بقرية «الحواوشة» التابعة لمركز المنصورة، بقيام الطفل «أ. ر.م.، 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بذات القرية، باستدراج نجله « م.، عمرة 6 سنوات»، بأحد الشوارع الجانبية بالقرية، والشروع فى هتك عرضه، عن طريق نزع بنطاله، وملامسته من الخارج.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، من ضبط الطفل المبلغ عنه، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 12714 لسنة 2020 إداري مركز المنصورة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث أخر لقي عامل مصرعه بعد أن سقط عليه ونش لرفع مواد البناء، في قرية «نوسا الغيط» بدائرة مركز أجا، أثناء عمله عليه في أحد المنازل.

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من «أحمد ا. م.، 56 سنة عامل»، ومقيم قرية « نوسا الغيط» يفيد بوفاة نجله «المتولي، 31 سنة»، أثناء العمل على ونش لرفع مواد البناء خاصته، بأحد المنازل بالقرية، إثر سقوط الونش عليه وتم نقل جثمانه إلي المنزل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

وورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسر فى عظام الوجه والجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي وخارجي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.