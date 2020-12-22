القبض على المتهم باغتصاب طفلة حلوان المعاقة ذهنيا بمساعدة جدتها

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب 34 عاما، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على طفلة معاقة ذهنيا «حفيدة زوجته» العرفي من ناحية الأم، الذي أسفر عن حمل المجني عليها، وأفادت التحقيقات، أن جدة المجني عليها، هي زوجة المتهم عرفيا، وأنها قدمتها للمتهم لاغتصابها، من أجل التودد إليه والتراجع عن طلاقها.

وبينت التحقيقات، أن المتهم اعتدى على الطفلة مرات متكررة، حتى تحركت ثمرة الخطيئة في بطنها، واستمر الحمل حتى 34 أسبوعا وهو الشهر الثامن، وكانت الواقعة طي الكتمان، بسبب تستر الجدة عليها.

الجدة من الأب لاحظت انتفاخ بطن الطفلة

وأوضحت التحقيقات، أن جده الطفلة من الأب، لاحظت حمل الطفلة في شهرها الثامن، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان، اتهمت فيه الجدة من الأم، بالتحريض على الاغتصاب، وهذا ما ثبت من تحريات المباحث، التي ألقت القبض على المتهمة، واعترفت بأنها كانت تقدمها «عربون محبة» لزوجها العرفي، حتى يتراجع عن تطليقها، بزعم أنها طاعنه في السن، حيث تبلغ 65 سنة.

وقررت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات، حبس الجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها وضبط المتهم الهارب، كما جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمة على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الاغتصاب.

النيابة تواجه المتهم بأقوال زوجته

واقتادت المباحث المتهم عصر اليوم، إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الاغتصاب، وبدأت النيابة قبل قليل، التحقيق معه، ولا تزال التحقيقات جارية.

وواجهت النيابة المتهم بأقوال زوجته السبعينية، التي اعترفت أمام المباحث، بأنها كانت تعرف بواقعة الاغتصاب، بينما أنكرت أمام النيابة العامة تلك التهمة، مدعيًة أنها فوجئت بالواقعة، وأن حفيدتها كانت تخرج من المنزل مرات كثيرة، بسبب معاناتها من إعاقة ذهنية تجلس مع الجيران، وأنها لم تكن تعلم أن زوجها اغتصبها.