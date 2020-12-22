التنسيق الحضاري: الارتقاء بالقاهرة التاريخية سيكون له مردود سياحي كبير

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن القطاع بدأ في العمل بالفعل كمشارك في تطوير القارهرة التاريخية، والتي تشمل مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به فى القاهرة التراثية، مؤكدا أن للمنطقة أهمية كبرى خاصة أنها مسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، هى قلب المدينة والمتميزة بثرائها التاريخي.

وأضاف أبو سعدة لـ«الوطن» أنه من الضرورى الحفاظ عليها لما بها من آثار ونسيج عمراني، وبالتالي فالدولة مهتمة بالقدرنفسه الذى تهتم فيها بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، موضحا: تشمل منطقة شارع المعز، والقاهرة الفاطمية بالكامل، المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، وخان الحسين للحرف اليدوية، وتطوير منطقة الأزهر، ودرب اللبانة، وباب زويلة، و منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما يشمل أيضا إيجاد مسار ثقافى بالمنطقة وأنشطة تجارية وسياحية، فضلاً عن التأهيل العمرانى لمنطقة باب زويلة والحاكم بأمر الله وشارع باب الوزير، بهدف رفع كفاءة المنطقة.

وأشار إلى أن المشروع يشارك فيه العديد من الوزارات والجهات التى تتعاون مع بعضها البعض بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

مردود تطوير القاهرة التاريخية:

وتابع: أن أى ارتفاع بأى منطقة يعمل على جودة الحياة بالنسبة للسكان المقيمين فى المنطقة، كما أن الارتقاء بالقاهرة التاريخية سيكون له مردود سياحي كبير وعائدات اقتصادية وفيرة، كما تجعل أى زائر للمنطقة يستشعر أنه بالفعل داخل منطقة لها طابعها المميز وثرائها التاريخي الخاص، حيث تضم المنطقة العديد من الآثار الإسلامية، كما تجمع معالم الأديان، فيوجد فيها المتحف القبطي، والآثار الإسلامية.

معايير العمل بالمنطقة:

وقال رئيس التنسيق الحضاري: إن المشروع يسعى لتطوير محاور الحركة والوصول، لخلق محور يربط بين النطاقي الجغرافي للمنطقة، بحواضرها لتأكّيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع، مع تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق جراج للسيارات، مؤكدا أن القاهرة التاريخية تتميز بكونها وبالرغم من مرور أكثر من ألف سنة، إلا أنها مازالت محتفظة بنسيجها العمراني، فهى مدينة حية تضم الحرف التراثية والشوارع والأزقة.

وبناء على توجيهات الرئيس السيسي بالبدء فى تنفيذ المشروع ستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خطة تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات.