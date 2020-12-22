بعد حريق سيارة «اليوتيوبر» أحمد حسن: خبير يشرح الموقف التأميني لها

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، عبر صفحتة الرسمية، فيديو منذ يومين أثناء نشوب حريق في سيارته الخاصة على الطريق الدائري، مؤكدا أن السيارة من فئة مرسيدس بنز الألمانية، من طراز CLA 200 طراز 2020، وسعرها يتخطى المليون جنيه.

وتعقيبا على الوضع التأميني للسيارة، قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد العام للتأمين، إن السياراة إن كانت لها وثيقة تأمينية، فإن شركة التأمين تكون ملزمة بتعويض صاحب السيارة على الفور.

وأضاف أن لا يتم إثبات إن كان الحريق نشب عمدا أو نتيجة عطل في السيارة أو إن كان هناك عيب بالتصنيع، إلا بعد كشف المعمل الجنائي والتحقيق في الأمر وكشف كيفية نشب الحريق بالسيارة.

وأشار رئيس لجنة السيارات، إلى أن المعمل إذا قرر أن الحريق نشب بالسيارة عمدا، حينها لا تكفل شركة التأمين أي تعويض لمالك السيارة، وإذا تم إثبات أن السيارة احترقت نتيجة وجود عيب في تصنيع السيارة، حينها يخرج التعويض من شركة التأمين ويُحول الأمر إلى الشركة المصنعة.

وتابع بأنه إن ثبت على مالك السيارة أنه أحرقها عمدا لأي سبب، حينها تتخذ النيابة قرارا ضده ولا تقوم الشركة التي تؤمن على السيارة بدفع أي تعويض.

وعلى الجانب الآخر، اتهم العديد من متابعين اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، على صفحتهم من خلال التعليقات، بأنهما من حرقا السيارة عمدا، للحصول على ملايين المشاهدات، وأن غايتهم الأساسية هي جمع الأموال من خلال فعل أي شئ على «اليوتيوب» و«الفيسبوك».

يذكر أن هناك يوتيوبر روسي، قام منذ فترة بعمل فيديو مخصوص لسيارته الخاصة، وهي من شركة مرسيدس أيضا، وأحرقها نتيجة لحدوث العديد من الأعطال بها، وأعطته الشركة تعويضا ماديا، بالإضافة إلى سيارة جديدة.

وطرحت شركة مرسيدس، طراز CLA لأول مرة منذ عام 2013، لتقديم فكر الشركة الجديد بسيارات مدمجة وأنظمة الجر الأمامي للعجلات، وصنفت كسيارة سيدان مدمجة بتميم كوبية رياضي.

ويأتي طراز CLA 200:

- بمحرك ذو سعة 1300 سي سي التربو.

- عدد السلندرات 4.

- يولد المحرك قوة تبلغ 163 حصان.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يبلغ زمن تسارع السيارة من 0 إلى سرعة 100كم في 8.2 ثانية.

- أقصى سرعة تبلغها السيارة 230 كم/ ساعة.

- وينقل الحركة فتيس أوتوماتيك كوزد بـ7 سرعات.

- متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كم 5.4 لتر.

- نوع الجر في السيارة أمامي.

- سعة خزان الوقود 43 لتر.

وتأتي أسعار سيارة CLA 200 في السوق المصري كالآتي:

أتوماتيك/ COUPE LUXURY 2020 بسعر 815 ألف جنيه.

أتوماتيك/ COUPE AMG 2021 بسعر 835 ألف جنيه.