حماية المستهلك عن واقعة سيارة أحمد حسن: لم نتلق أي شكاوي

مع الساعات الأولى لفجر الاثنين، أذاع اليوتيوبر أحمد حسن بث مباشر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فيديو يظهر تعرض سيارته للحريق والتهام النيران لها أعلى الطريق الدائري، مع ذكر اسم ماركة السيارة وتوكيلها في مصر «مرسيدس» خلال فيديو الحريق، لتظهر تساؤلات حول دور جهاز حماية المستهلك للتدخل لمقاضاة التوكيل بسبب سوء الخدمة.

وفي فيديو لاحق بثه اليوتيوبر أحمد حسن، طالب فيه التوكيل بتعويضه عن طريق منحه سيارة جديدة بدلا من السيارة التي احترقت والمقدر ثمنها لمليون جنيه مصري.

وقال مصدر بجهاز حماية المستهلك لـ«الوطن»، إن الجهاز يتحرك وفقا لشكاوى تقدم من العملاء ضد سوء خدمات حصل عليها المواطن سواء فيما يتعلق بالسيارات أو السلع المعمرة.

حماية المستهلك: ننتظر تقرير المعمل الجنائي

وعن موقف السيارة المحترقة، أكد أنه حتى الآن لم يتلق أي شكاوي من الشخص المتضرر، «تابعنا مقطع مصور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه إنه سيطالب الشركة بالتعويض والحصول على سيارة بديلة زاعمًا أنها تعرضت للاحتراق بسبب عيوب في الصناعة، لكن حتى الآن لم يصل إلينا أى شكاوي، وحال دخولنا طرف في الواقعة، سننتظر تقرير المعمل الجنائي الذي يحدد سبب احتراق السيارة وهل بسبب عيوب في الصناعة أم في الاستخدام ووقتها سنطالب الشركة بالتعويض اللازم».

وفي أكثر من مناسبة، شدد جهاز حماية المستهلك على من يريد الشكوى بالتواصل عبر الخط الساخن للجهاز على 19588 وعن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.