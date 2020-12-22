دفنها في حظيرة مواشي.. مزارع يحكي تفاصيل قتل زوجته طمعا في ميراثها

"قتلتها علشان أورثها قبل ما تورثني".. بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل شنق زوجته ودفن الجثة في حظيرة المواشي وتحرير محضر اختفاء بظروف غامضة، لكن المباحث كشفت الجريمة وبينت أن الجريمة نفذها الشاب وقتل زوجته.

وقال المتهم: "جاتلي فكرة القتل ودفنها من فيلم أجنبي"، وقرر قاضي محكمة الجنايات إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي بإعدامه، ومن المرجح تحديد جلسة أخرى له خلال أيام.

وروى المتهم تفاصيل الجريمة: "اسمي محمد حاصل على بكالوريوس زراعة منذ 12 عاما، لم أستطع الحصول على فرصة عمل، وكنت أعمل بإحدى الشركات عام 2010 وعقب عودتي لمنزل العائلة بالخانكة تعرفت على زوجتي القتيلة ونشأت بيننا علاقة حب، علمت أن والدها من أغنياء قليوب".

وتابع المتهم اعترافاته: "خططت للزواج منها بهدف الحصول على المال ومساعدتي في فتح مشروع لربح المال.. ولكن الطمع كان نهايته حبل المشنقة، تزوجتها واستمرت الحياة بمشاكلها ولكني لم أستطع الحصول على المال كما خططت".

يضيف المتهم: "مضى على زواجنا ما يقرب من 9 سنوات وكانت الخلافات في حياتنا منذ شهر العسل، وأثناء تواجدي بالمنزل شاهدت فيلم أجنبي مضمونه قتل الزوجة للحصول على الميراث. وفي اليوم الثاني استدرجت زوجتي للحظيرة وتخلصت منها بعد شنقها بقطعه قماش.. واكتشف الجريمة ابني الأكبر فأبلغ الشرطة عني".

وبعد مرور عامين من التحقيقات ونظر القضية في المحاكم تمت إحالة المتهم لمفتي الديار بعد توجيه تهمة القتل العمد.