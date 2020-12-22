عاجل.. وصول الزرافات حديقة حيوان الجيزة قادمة من جنوب أفريقيا

وصلت منذ قليل، إلى حديقة الحيوان بالجيزة الثلاث، زرافات القادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر، وكان في استقبالهم الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر مدير عام الحديقة، وأطباء الحديقة والعاملين وعدد من وسائل الإعلام.

واستعدت حديقة حيوان الجيزة، لاستقبال الثلاث زرافات بتهيئة مبيت مناسب لها تم فرشة بقش الأرز، الذي يساعد على التدفئة.

وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم إعداد بيت الزرافات بشكل مناسب للزرافات، كما تم تخصيص اعلاف لهم تم جلبها من جنوب أفريقيا، لحين التعود على الأعلاف المصرية «البطاطا والجزر»، التي تقدم في حديقة الحيوان.

ولفت إلى أن الجانب الجنوب أفريقي، حصن الزرافات ضد الأمراض الوبائية، كما سيتم الملاحظة لهم على مدار الأربع وعشرون ساعة.

وأوضح رجائي، أن الزرافات ستنتظر في الصندوق المخصص لها، التي تم حجزها به في الطائرة والمطار، حتى الصباح، لحين تعودهم على البيت الجديد في الحديقة، وحتى لا يحدث لهم مكروه خلال الليل، وحرصا عليهم من المبيت الجديد.