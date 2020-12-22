أماكن انعقاد عمومية محامي أسيوط غدا

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء، بعد أن قررت الدائرة الثانية التابعة لمحكمة القضاء الإداري، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، رفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة أسيوط الفرعية للانعقاد غدا الأربعاء، وقررت إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه سيتم توفير وسائل نقل أمام المحاكم الجزئية بالنقابتين بعدد كاف لنقل المحامين إلى مقرات التصويت تيسيرا عليهم للتصويت.

وأوضح أنه تم إعداد صندوق كجمعية عمومية مجمعة يضم النقابتين بمقر نقابة أسيوط، وذلك حتى يتسنى للمحامين غير المتواجدين بالقرب من مقراتهم الأصلية الإدلاء بأصواتهم، على أن يتم الاستعلام عن الاسم من لجنته الأصلية للتأكد من عدم التصويت بها، مشيرا إلى فتح لجان التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد والانصراف بعد التصويت منعا للزحام.

ونشرت نقابة المحامين واللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات مقار النقابات التي ستجرى فيها التصويت غدا كالتالي:

أولا: مقر نقابة المحامين بأسيوط

1- مركز أسيوط

2- قسم أول وثاني أسيوط

3- الفتح

4- أبنوب

5- اللجنة المجمعة ( تضم شمال وجنوب أسيوط)

ثانياً: نادي النقابة بديروط

1- ديروط

2- منفلوط

3- القوصية

ثالثا: نادي نقابة المحامين بأبو تيج

1- أبو تيج

2- صدفا

3- البداري

4- ساحل سليم

5- الغنايم

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد في 28 نوفمبر 2020 قرر دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد بتاريخ 20 ديسمبر 2020 للتصويت على قرار إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم المحاكم الابتدائية في نطاقها على أن يجرى التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.