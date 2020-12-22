جمارك القاهرة تحبط تهريب 85 عملة أثرية من كل العصور لأمريكا

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، بالتنسيق مع فرع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع، محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية والقطع الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنه 83 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك فيدكس، برئاسة جون جميل، مدير الجمرك، وبناء على اشتباه محمد علي، مأمور الحركة، ومذكرة سرية من فرع البحث الجنائي بقرية البضائع، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 4580 لسنة 2020 وهو عبارة عن 3 طرود إسطمبات بلاستيك مصدرة لأمريكا.

وبالعرض على جون جميل، مدير الجمرك، أيد الاشتباه وقرر تشكيل لجنة لفحص الطرود من السادة ياسر شاهين، مدير التعريفة، وحسن منصور، رئيس القسم، وعمرو صادق، من الأمن الجمركي، لمعاينة الطرد، فتبين وجود 89 قطعة عبارة عن معدنية وجعارين قديمة وحجر مخبأة داخل مواسير معدنية داخل الإسطمبات البلاستيك، تم الشك في كونها ذات قيمة أثرية.

وتم عرض المشمول على فرع الوحدة الأثرية بميناء القاهرة الجوي، فأفادت بأنها عبارة عن 85 قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة مختلفة العصور ومن العصر البطلمي و3 جعرانات أثرية تحمل كتابات هيروغليفية، وحجر أثري منقوش، والجميع يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 83 وتعديلاته.

وقررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 18 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وكانت جمارك مطار القاهرة الدولي، قد أحبطت ايضا محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأعشاب المقوية للمناعة.