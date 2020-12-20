«مطار القاهرة» يشهد اليوم سفر ووصول 200 رحلة لنقل 24 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد ، 102 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 12 ألف راكبا، كما يغادر المطار 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية وإفريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف مسافر.

مغادرة ووصول نحو 24 ألف راكب على متن 200 رحلة جوية

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات المطار ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 24 ألف راكب على متن 200 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

سلطات المطار تطبق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

القرار يستثنى الأطفال وبعض الدول

وشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، بإستثناء القادمين من دول « اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت » حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

إطلاق مبادرة «شتي في مصر» قريباً لتنشيط السياحة الداخلية

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، برئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية و رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعدد من مستثمرى جنوب سيناء بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى، لبحث سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات علي أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد و أجازة منتصف العام الدراسي.

ورحب الحضور بالمبادرة وأبدى رئيس غرفة المنشئآت الفندقية إستعداد الغرفة للمشاركة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.وناقش الوزارء التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وكيفية استعادة الحركة السياحية إلى معدلاتها ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وسبل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.