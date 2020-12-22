عاجل.. مطار القاهرة يفرج عن الزرافات الثلاث.. واتجهوا لحديقة الحيوان

أفرجت سلطات مطار القاهرة الجمركية، عن الزرافات الثلاث القادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر، وأخذت طريقها إلى حديقة الحيوان بالجيزة، منذ قليل، بعد إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، واستعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الثلاث زرافات، بتهيئة مبيت مناسب لها، تم فرشه بقش الارز الذي يساعد على التدفئة.

وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم، بعد وصولهم المطار الساعة التاسعة صباحا، على متن طائرة شحن جوي.

وتم إعداد بيت الزرافات بشكل مناسب للزرافات، كما تم تخصيص لهم أعلاف قادمة معهم من جنوب أفريقيا، لحين التعود على الأعلاف المصرية «البطاطا والجزر»، التي تقدم في حديقة الحيوان.

ولفت إلى أن الجانب الجنوب أفريقي، قام بتحصين الزرافات ضد الأمراض الوبائية، كما سيتم الملاحظة لهم على مدار الأربع وعشرون ساعة.

لفت رجائي إلى أن الزرافات سوف تنتظر في الصندوق المخصص لها والتي تم حجزها به في الطائرة والمطار ، حتى الصباح لحين تعودهم على البيت الجديد في الحديقة وحتى لا يحدث لهم مكروه خلال الليل.