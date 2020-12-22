مدير «الديموغرافي»: خطة من 5 محاور لمحاربة الزيادة السكانية تبدأ 2021

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، إن خطة وزارة التخطيط، ممثلة في المركز الديموجرافي لتقليل الزيادة السكانية، هدفها الارتقاء بجودة حياة المواطن من أجل توفير الحقوق الأساسية للإنسان، من خلال ضبط النمو السكاني الذي يلتهم التنمية.

وأكدت أن الخطة تدور في 5 محاور أساسية، وهي التمكين الاقتصادي؛ من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، وريادة الأعمال، وكذلك محور الخدمات الخاصة، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال وسائل جديدة أكثر آمانا، وتدريب الطبيبات ومقدمات الخدمة، وكذلك المحور الإعلامي والتوعي والثقافي، من أجل تعريف المواطن بالأبعاد الخاصة بالقضية السكانية وتأثيرها على البعد الاقتصادي للدولة بشكل عام.

9 جهات تجارب الزيادة السكانية

وأضافت تواضروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المجلس القومي أيضا مشارك في الأمر خاصة في الجانب الخاص بتوعية السيدات ضد الزيادة السكانية، بجانب تنسيق كامل بين مختلف الوزارات، حتى لا يتم العمل في جزر منعزلة، وستمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة، وكذلك تقدم الخدمات عن طريق الجمعيات الأهلية.

وتابعت، «أما وزارة التخطيط فتعمل على ترشيد المؤشرات السكانية وتقيم وتتابع الخطة وتنسق الجهود بين الجهات المختلفة، وتوجد لجنة تشترك فيها 9 جهات ممثلة من وزارات ومؤسسات مختلفة شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لتنفيذ الخطة المقترحة».

وشهد اجتماع الحكومة اليوم تناول القضية السكانية من كافة جوانبها وبشكل شامل وعامل ومن المفترض البدء في الخطة الخاصة بمحاربة الزيادة السكانية يناير 2021، وتستمر الخطة 3 سنوات سنوات ولكنها تنتظر الموافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.

وكان الاجتماع اليوم هو الاجتماع الخامس لهذه القضية من أجل وضع اللمسات الأخيرة وإضافة تعديلات جديدة.