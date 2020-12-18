عاجل.. إخلاء عقارين بمدينة العمال بقنا من السكان بسبب «ماس كهربائي»

أخلت الأجهزة الأمنية في قنا، مساء اليوم الجمعة، عقارين من السكان، نتيجة حدوث ماس كهربائي بمواسير الغاز الطبيعي، بشارع كلية الدراسات، في مدينة العمال التابعة لدائرة بندر قنا.

وبدأت القصة عندما حدث «شرز كهربائي» في مواسير الغاز بوحدة سكنية بإحدى العمارات، أسفر عن «ماس كهربائي» بجميع الوحدة السكنية بكافة أجهزتها، إضافة للعمارة المجاورة وتم التواصل مع النجدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فصل الغاز الطبيعي والمياه والتيار الكهربائي، وإخلاء العمارتين من السكان حتى تقوم شركة المياه وشركة الغاز الطبيعي «ريجاس» من حل المشكلة، حفاظا على أرواح المواطنين.