انهيار منزل خالٍ من السكان في المنيا

انهار منزل قديم خالي من السكان، مكون من أربعة طوابق، بحي غرب مدينة المنيا، صباح اليوم الإثنين، دون إصابات، وكشفت مصادر بالمحافظة أن العقار صادر له قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع انهيار المنزل بعزبة "الخشابة" بحي غرب مدينة المنيا، ووجّه العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سكن للأسر المتضررة، كما وجّه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، والتأكد من سلامتها.

وقررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم فرض كردونًا أمنيًا من الشرطة حول المكان المنهار لحماية المارة وتسيير حركة الطريق.

وفي سياق مغاير، أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، توجيهاته إلى رؤوساء الوحدات المحلية القروية بإزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعيه فى المهد بنطاق الوحدات المحلية بقرى "صفط تراب و بلقينا و الهياتم و ميت الليت".