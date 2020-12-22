برعاية الرئيس السيسي.. زيارة وفد من قادة الجنوب الليبي لمصر

التقى ‏وفدا ليبيا ضم كل أطياف ‏ومكونات الجنوب الليبي من قيادات ومشايخ وأعيان، وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية، اليوم، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا، وأعضاء اللجنة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات الموقف في ليبيا، وسبل حلحلة الأزمة، وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم، انطلاقا من وحدة الهدف، ووحدة المصير المشترك.

‏ونقل رئيس اللجنة للوفد، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا خلال اللقاء مع الأشقاء، أن الرئيس ‏السيسي، كان ولا يزال حريص على وحدة الأراضي الليبية، وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏.

وأكد رئيس اللجنة، على دعم ‏مصر التام والمطلق لكل التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه، ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كل الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن، والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية، في الحل.‏

وأعرب أعضاء الوفد من جانبهم، عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا، داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة، لتحقيق الأهداف السامية لكل البلدين، وللحفاظ علي وحدة ليبيا.

‏وفي السياق ذاته، استعرض أعضاء الوفد، ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب، من تردي للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين، وانهيار القطاع الزراعي، وتوقف الإنتاج.‏

وطالب الوفد، ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب، ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وأكد الجانب المصري، على استعداده الكامل للاستجابة لكل الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.‏

ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي، في عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء اللجنه الوطنية المعنية بالشأن الليبي وأشقائهم المقيمين في مصر.