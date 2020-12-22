رئيس شركة المياه بالفيوم.. أنجزنا صيانة 7 مواقع وضخ المياه منتصف الليل

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إنّه استغل الفرصة لتوقف محطة المياه عن العمل، وقام بعمل صيانة في سبع مواقع مختلفة تابعة للشركة بالاتفاق مع أربعة مقاولين خارجيين بالإضافة إلى فرق الصيانة التابعة للشركة لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، موضحًا أنّ فرق الشركة والمقاولين يعملون بطاقتهم القصوى للتمكن من إعادة المياه قبل الثانية عشر منتصف الليل لكافة المناطق.

وكشف «درة» أنّه كان متوقعًا أنّ يتم إعادة المياه خلال 24 ساعة، ولكن «الجوان» الذي تم تركيبه لخط مياه الشرب قطر 1500 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى بعدما تم تركيبه من جانب شركة مختار إبراهيم المنفذة للأعمال خرج عن مساره مرة أخرى بعدما تم تشغيل الخط، وبالتالي توقف عمل الخط مرة أخرى مما تسبب في مد فترة انقطاع مياه الشرب وتشغيل المحطة مرة لفترة قد تمتد لثمانية ساعات أخرى حتى يتم الانتهاء من تركيب الجوان والتأكد من وجوده بمكانه الصحيح وعدم وجود تسريب داخل الخط.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ كافة الأعمال التي كان من المخطط تنفيذها تم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة، موضحًا أنّه تم الانتهاء من صيانة خط مياه الشرب قطر400 مم بجوار مخزن الكتب بمنطقة باغوص، وتركيب 2 محبس على خط مياه الشرب قطر400 مم بميدان الفنية، وتغيير جزء من خط مياه الشرب بجوار هيئة الأرصاد الجوية بمدخل قحافة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال داخل محطة مياه العزب القديمة.

وطالب «درة» أهالي الفيوم بالصبر والانتظار حتى الانتهاء من الإصلاحات وعمليات الصيانة وعودة المياه، لأنّ ما يحدث في مصلحتهم حتى لا تنقطع المياه بشكل مفاجئ في أي وقت، مؤكدًا أنّ أعمال الصيانة ستساهم بشكل كبير في التقليل من مشاكل انقطاع المياه بالمحافظة.

يذكر أنّ مياه الشرب انقطعت بمحافظة الفيوم، منذ العاشرة مساء الأحد وحتى الآن بسبب أعمال الصيانة التي تتم في 7 مواقع مختلفة بشركة مياه الشرب ومحطة العزب، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.ساعة.