الفيوم بدون مياه منذ 36 ساعة والأهالي يوجهون اللوم للشركة

36 ساعة مرت على قرى ومدن محافظة الفيوم دون مياه شرب إثر انقطاعها منذ العاشرة مساء أول أمس الأحد، لإجراء الصيانة على الرغم من أنّ شركة المياه أعلنت أنها ستنقطع لمدة 24 ساعة فقط، لكن تم قطعها ساعتين مُبكرًا ولم تأت حتى الآن رغم مرور ثماني ساعات على الموعد الذي حددته الشركة لعودة المياه.

وشنّ أهالي المحافظة هجومًا عنيفًا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مُتهمين رئيس الشركة بالإهمال والفشل في تحديد الوقت اللازم لعملية الصيانة، واستهتاره بالمواطنين وحاجاتهم، خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى.

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ خطوط المياه الكبيرة بها «جوانات» تتسرب منها المياه بكميات ضخمة وذلك منذ فترة طويلة ولكنهم كانوا غير قادرين على تغييره في فترة الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأنّ عملية الإصلاح كانت تتطلب فترة طويلة فتم تأجيل عملية التغيير إلى اليوم بالتزامن مع الصيانة الدورية الهامة في لوحات الكهرباء بالمرحلة الأولى بمحطة مياه العزب.

وأشار «درة» إلى أنّهم جمعوا كافة الأعطال وعمليات الصيانة اللازمة للخطوط الكبيرة مرة واحدة وبدأوا العمل فيها من مساء أمس الأول، خصوصًا «المحبس» الذي تسبب في قطع المياه في اليوم التالي أمام مخزن الكتب بمنطقة باغوص.

وأوضح أنّ منطقة الأرصاد كانت تضم شبكة مياه قديمة جدًا قبل الشبكة القومية من تصميم المحليات وأنّهم يغيرون مسار الخطوط ويركبون محابس بها منذ الأمس حتى لا تنقطع المياه عن المحافظة بالكامل حال حدوث أي كسر بتلك الخطوط، بحيث يتم غلق المياه من المنطقة المحيطة بالكسر فقط ولا يتم قطعها عن المحافظة كلها.

وكشف «درة» أنّه حال تأخرهم أكثر من ذلك عن الصيانة كانت محطة مياه العزب ستتوقف عن العمل فجأة وكانوا سيضطرون لقطع المياه بشكل مفاجئ ولكن هذه المرة خططوا عمل الصيانة وأعلنوا قبل قطع المياه بأسبوع.