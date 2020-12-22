بعد انقطاعها.. مستشفى الفيوم تستعين بالمطافئ لتوفير مياه للغسيل الكلوي

قال الدكتور شريف صبحي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ الأطباء ذاقوا المرار ألوانًا بالأمس واليوم بسبب انقطاع مياه الشرب عن المحافظة منذ أول أمس، لافتًا إلى أنّهم يحتاجون إلى أكثر من 30 لترا من المياه يوميًا من أجل مرضى الغسيل الكلوي.

وأشار في تصريح له اليوم، إلى أنّ شركة المياه أرسلت لهم "فناطيس مياه" ولكن الأطباء غرقت ملابسهم خلال قيامهم بنقل المياه من "الفنطاس" إلى "تانكات" مياه المستشفى على مدار ثلاثة ساعات، وتلطخت ملابسهم بالطين، إلى أن ضاق بهم الحال فإتصلوا بالمطافي التي قامت بسحب المياه من الفنطاس إلى "التانك" بخراطيم إطفاء الحريق.

وأكد "صبحي" أنّ مرضى الغسيل الكلوي لم يتأثروا بانقطاع المياه إلى الآن، وأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لتوفير المياه اللازمة للمرضى بمساعدة المطافي" ولكن "التانكات" بدأت تفرغ منها، وسيضطرون إلى الاستعانة بالمطافئ وشركة المياه مرة أخرى لإحضار المياه.

وكشف مدير الطب العلاجي، أنّ المستشفى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لمرضى الغسيل الكلوي، نظرًا لمعالجة المياه أولًا وكمية المياه بعد معالجتها يتبقى منها ثلث الكمية فقط.

يذكر أنّ مياه الشرب انقطعت بمحافظة الفيوم، منذ العاشرة مساء الأحد وحتى الآن بسبب أعمال الصيانة التي تتم في 7 مواقع مختلفة بشركة مياه الشرب ومحطة العزب، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وأوضحت شركة المياه أنّها ستظل منقطعة حتى الثانية عشر من منتصف ليل اليوم، وبذلك تكون محافظة الفيوم بدون مياه لمدة 48 ساعة.

وشنّ أهالي المحافظة هجومًا عنيفًا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مُتهمين رئيس الشركة بالإهمال والفشل في تحديد الوقت اللازم لعملية الصيانة، واستهتاره بالمواطنين وحاجاتهم، خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى.