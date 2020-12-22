شعبة الخضروات: لدينا زيادة كبيرة في إنتاج البطاطس

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة تجار الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لديها زيادة في إنتاج البطاطس وهذا أمر يجب أن تتميز به مصر، ولكن يجب أن يكون هناك خطة للزراعة في مصر من حيث الإنتاج والاستيراد والتصدير، لأن مصر مازال لديها محصول استراتيجي من العام الماضي من البطاطس، والإنتاج الجديد بدأ يدخل في المخزون الاستراتيجي، ولذلك أصبح هناك زيادة كبيرة في المعروض وبالتالي حدث انخفاض واضح في أسعار البطاطس في مصر، ويجب أن يكون هناك حلول جديدة من أجل العمل على استغلال الإنتاج الكبير المتواجد في محصول البطاطس في مصر.

صغار المزارعين أكثر المتضررين من انخفاض أسعار البطاطس

وأضاف «النجيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن صغار المنتجين في مصر يتأثرون بشكل كبير من انخفاض أسعار المنتج، موضحًا أن وزارة الزراعة هي المعنية في المقام الأول في إيجاد فرص وحلول من أجل العمل على استغلال هذا الإنتاج الكبير، وبالتالي الانخفاض الواضح في أسعار البطاطس يخف بشكل كبير في الفترة المقبلة، «لازم يكون فيه خطة توضح للجميع قياسة مستقبلية لزراعة البطاطس في مصر، ولكل المحاصيل، عشان ميحصلش نفس الموضوع اللي إحنا فيه دلوقتي».

توقعنا أزمة تصدير البطاطس منذ 3 أشهر

وتابع أن الغرفة توقعت هذه الأزمة منذ ثلاثة أشهر، وتم التواصل مع الكثير من المسؤولين بضرورة توفير حلول جديدة غير التصدير في الفترة المقبلة، ولكن لم يحدث أي شيء، لافتًا إلى أن أزمة كورونا منعت التصدير في كافة الدول في الوقت الحالي، ولذلك يجب أن يكون هناك ثقافة حقيقية على أرض الواقع، واستغلال هذا المحصول بشكل كبير.

وأردف: «كنا ممكن نتعامل مع الناس المزارعين بشكل أفضل وننصحهم ميزرعوش بطاطس بدل ما نسيبهم كده»