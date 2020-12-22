طبيب: شرب الكحول يؤثر على فعالية لقاح كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن أعراض المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للأشخاص المصابين بالحساسية قد تكون كثيرة عن نظرائهم الذين لا يكون لديهم أي حساسية منوها بأن على هؤلاء الأشخاص المصابين بالحساسية ضرورة عدم تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي وكذلك المرأة الحامل.

وأشار إلى أنه لا يحبذ شرب الكحول بالتزامن مع تلقي التلقيح المضاد لذا يلجأ المواطنين الروسيين في الوقت الحالي إلى عدم التلقيح من أجل الاحتفال برأس السنة وشرب الكحول، وضرورة الامتناع عن شرب الكحول قبل تناول اللقاح المضاد لكورونا وكذلك تقليل تناول البيرة والكحوليات أثناء الفترة بين الجرعة الأولى للقاح والثانية والتي تستمر 28 يوميا.

وأضاف أن بعض الأشخاص يصابون بكورونا دون ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة تناول اللقاح الحالي لأنه معتمد على التكنولوجيا الخاصية التي توفر نسخة من الفيروس ميتة يتم حقنها في جسم الشخص من أجل تشكيل الجسم أجسام مضادة لمقاومة الفيروس الحقيقي الحي الذي يتحور حاليا وظهرت سلالة جديدة منه في المملكة المتحدة التي أغلقت عدد من الدول رحلات الطيران معها تجنبا لظهور الفيروس المتحور عندها في الوقت الذي تحاول الدول السيطرة على الفيروس الأصلي الذي ظهر في نهاية العام الماضي في الصين.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف "الأفندي" خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب" في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والتعقيم المستمر للأشياء المستخدمة.