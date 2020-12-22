خالد الجندي محذرا من كورونا: كفاية أحضان ومعانقات

أوصى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجميع خلال الفترة القادمة بالحرص على سلامتهم وسلامة أوطانهم، مطالبهم بالتباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والوقاية الصحية وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى منع المعانقات والتجمعات والمصافحات، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال: «كل تلك وسائل وأسباب تؤدي في النهاية إلى العمل بما قدره الله سبحانه وتعالي علينا، ولا نغني عنكم من الله شيئا، وإنما هي الوسائل التي أمرنا الله عز وجل بها، ونتقرب بها إليه، حتى لا نتهم يوم القيامة، بأننا من الذين فرطوا في صحتهم، أو في أوطانهم، كشف الله عن بلادنا الداء والبلاء والوباء».

حملة إخوانية ممنهجة

وأشار «الجندي»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك حملة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي من جماعة الإخوان الإرهابية ولجانهم الإلكترونية يستهدفون من خلالها التغيير في قوانين وحدود المواريث والتركات.

الإخوان يحاولون العبث بحدود المواريث والتركات

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «بيحاولوا يلعبوا في الأنصبة الخاصة بالمواريث، وبيحاولوا يحرفوا أنصبة التركات، لكي يخلقوا في المجتمع حالة من البلبلة والفوضى، وخدوا بالكم من هذا الكلام».

يجب الانتباه لتلك الحملات ومواجهتها

وتابع «على الجميع أن ينتبهوا لدينهم، لان هناك الآن الكثير من التعليقات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض العبث بالأنصبة والمواريث والتركات وبعلم المواريث بشكل عام».

علماء الأزهر الشريف والصفحات الإخبارية

وأكد «الجندي» أن التركات والمواريث حدود الله تبارك وتعالى، ولا يجب أن نسمح بالتلاعب والعبث بها ولا حتى الاقتراب منها، مشيدا بدور الصفحات الإخبارية في مواجهة تلك الحملات، وبدور علماء الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء في التصدي لكل ذلك.