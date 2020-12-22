طبيب صدر بقصر العيني: زيادة معدلات النوم من أعراض كورونا

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن تشخيص المصاب بفيروس كورونا، يتطلب ظهور الأعراض المتعارف عليها من ارتفاع درجات حرارة، وأعراض تنفسية وسعال وآلام مفاصل ووهن عام، وليس من الضرورة أن يكون من أعراض كورونا، وجود مشكلات في النوم، ولكن يمكن أن يكون هناك إرهاق، مشيرا إلى أن زيادة معدلات النوم من أعراض كورونا.

درجة حرارة المصابين

وأضاف «سالم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا، درجة حرارتها 37 أو 37.5 درجة، وليس من الضرورة أن تتجاوز تكون الحرارة 38 درجة.

الداعون لعدم أخذ لقاح كورونا «معذورين»

وأشار إلى أن تناول اللقاح أمر اختياري على مستوى العالم، والداعون لعدم أخذه «معذورين»، نظرا لأن المعلومات والميديا مرتبكة، وهناك خلط بين التقنيات الجديدة والقديمة المستخدمة في اللقاحات، لافتا إلى أن الجديد به علامات استفهام، والطريقة التي شُرح بها التقنية الجديدة في الدوريات العلمية ليس بها الخطر الكبير الذي أشار إليه بعض العلماء، وتقنية النانو هي التي تجعل نظيرة المؤامرة كبيرة.

نوايا الأطباء تتجه لتناول اللقاح الصيني

وأوضح أن نوايا الأطباء تتجه في أخذ اللقاح الصيني، ليس بالأمر أو بالإجبار، ولكن بالمراجعة العلمية، لافتا إلى أن مميزات اللقاح الصيني تتمثل في التقنية التقليدية المستخدمة، على مدى 90 عاما، والمعروفة أعراضها الجانبية على مدى الطويل.

تجارب اللقاح الصيني منشورة في أكثر من مجلة

ولفت إلى أن الطريقة القديمة من شانها تنشيط الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة، كما أن اللقاح الصيني تم تجربته بالفعل في تجارب واضحة، ومنشورة في إحدى أكبر المجلات الإنجليزية، وفي أكثر من مجلة، والتنوع في النشر هو المطلوب، مزايا اللقاح عديدة، ولم يتم رصد عيوب على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل لا أحد يعلم ماذا سيحدث.