بمرتب شهري يصل إلى 5 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة في مطار القاهرة
مواعيد العمل تبدأ من 9 صباحا وحتى 6 مساء
كتب:
إسراء حامد محمد
05:41 ص | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
وظائف شاغرة
أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة للعمل في إحدى شركات الأجهزة الكهربائية، ليكون مقر العمل في مطار القاهرة، بمرتبات شهرية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مشروع «طور وغير».
وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط ومميزات وحقوق العمل، كالتالي:
الشروط المطلوبة
- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عال للخريجين.
- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات.-
- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور والإناث.
الحقوق والمميزات
- توفر الشركة للعاملين مرتب شهري 2500 جنيه بالإضافة إلى 500 أداء بالإضافة إلى عمولات.
- مواعيد العمل تبدأ من 9 صباحا وحتى 6 مساء.
- تزفر الشركة للعاملين بدل اغتراب 400 + أوفر تايم لو تطلب العمل.
2- مشرف مبيعات
يتم الإشراف على عملية البيع داخل المعارض وإدارة التيم
الشروط المطلوبة
- أن يكون المتقدم للوظائف خريجين مؤهل عال.
- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 عاما.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال
- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.
الحقوق والمميزات
- المرتب يبدأ من 4000 ويصل لـ 5000 حسب الخبرة + عمولة نصف بالمئة من إجمالي مبيعات التيم.
- العمل من 9 صباحا إلى 6 مساء.
- بدل اغتراب 400 + أوفر تايم لو تطلب العمل.
وللتقدم للوظائف المتاحة يمكن الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «مصر تعمل» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وملء الاستمارة المطلوبة.