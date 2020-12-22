طبيب بأكاديمية روسية يكشف تعامل موسكو مع كورونا للوصول لمناعة القطيع

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن روسيا يعد أكثر بلد معرض لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بسبب انخفاض درجة الحرارة دائما هناك.

وأكد أن الدولة الروسية لم تتخذ أي قرار بالإغلاق، ولكن مع تطبيق نسبة 25% من الحضور، ويرجع ذلك إلى أن روسيا جهزت نحو 150 ألف مستشفى من أجل استيعاب أعداد المصابين الكبيرة مع البدء في الحظر الشامل، حتى أصبحت هذه المستشفيات قادرة على الاستيعاب، وهذا لم يحدث في باقي دول أوروبا الغربية.

ولفت إلى أن الحظر في الصين كان تحت تصرف الجيش الصينى، وهو الأمر الذي قلل الإصابات في الصين مركز انتشار الوباء في الأساس.

موسكو ستنتج 10 ملايين لقاح شهريا

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن معدل الوفيات في روسيا لم يرتفع عن 2%، حيث كانت مرتفعة من قبل لكن بعض تنفيذ بروتوكولات العلاج أصبحت أعداد الوفيات أقل.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الروسية توزع بروتوكولات العلاج مجانا في المستشفيات والبيوت، إذا سجل المواطنون أنفسهم مصابين، لافتا إلى أن البروتوكول الروسي لعلاج أعراض كورونا بدأ الصيف الماضي بالتزامن مع العمل على إيجاد لقاح للعلاج، وتم تلقيح ربع مليون شخص، وبعد رأس السنة سيتم تلقيح 5 ملايين آخرين، بجانب إنتاج 10 ملايين نسخة من اللقاح في العاصمة الروسية موسكو شهريا، من أجل تلقيح الأشخاص في محاولة لمنع الإغلاق الكامل لعدم إحداث أضرار مالية بالاقتصاد الروسي.

اللقاح الروسي مختلف عن باقي اللقاحات

وتابع، «روسيا ستصل بنهاية الربيع المقبل إلى مناعة القطيع من خلال توفير اللقاح الروسي الذي يعطي مناعة كاملة لمدة سنتين ومع دخول الصيف المقبل ستقل أعداد المصابين بكورونا في روسيا، وأنا أخذت اللقاح في التجربة الثالثة وهو جرعتان ولكن يتم فيه استخدام فيروسين وهذا شيء مختلف عن باقي اللقاحات الصينية والأمريكية والبريطانية».