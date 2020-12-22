عناوين الصيدليات الموجود بها «بروتوكول علاج كورونا الجديد» بالقاهرة

استمرت وزارة الصحة المصرية، خلال الفترة الماضية، في تحذير المواطنين من ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد، محذرة أيضا من انتشار الشائعات على مواقع السوشيال ميديا، مثل ظهور أعراض فيروس كورونا الجديدة.

وفي هذا الصدد يعرض «الوطن» من خلال الخدمات التي يقدمها لقرائه، أعراض كورونا الجديدة والصيدليات التي يتوفر بها بروتوكول العلاج، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد في مصر، وتزايد عدد الإصابات.

أعراض كورونا الجديدة

ووفقًا لتصريحات سابقة، قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن أعراض فيروس كورونا الجديدة غير موجودة، فمازالت الأعراض نفسها.

وقال مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن الأعراض هي: ارتفاع درجة الحرارة لدرجة الحمي، سعال جاف، إرهاق، آلام وأوجاع، التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين، صعوبة أو ضيق في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

وأضاف، أن زيادة الوفيات المتواجدة في العالم في الوقت الحالي أمر مقلق بالتأكيد للجميع، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الصيدليات التي يتوفر بها علاج كورونا

ووفق لبيانات وزارة الصحة المصرية، فإن بروتوكول علاج فيروس كورونا، يتم تطويره بشكل دوري، وقد تم تحديثه للمرة الرابعة منذ أيام مضت، بسبب الدراسات التي تقوم بها الوزارة، حيث يتم اختيار الأدوية بناءُ على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، وما بعد مرحلة الشفاء، حيث يصاب الكثيرين بعدد من الأعراض مثل اضطراب المزاج، والصداع الشديد نوبات ارتفاع الحرارة وتغيرات نفسية واستمرار عدم السيطرة علي الأمراض المزمنة المصاحبة.

ويتم توفير بروتوكول العلاج في 14 صيدلية على مستوى المحافظة والتابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي:

صيدلية إسعاف القاهرة

عنوان الصيدلية إسعاف القاهرة في 36 شارع 26 يوليو.

صيدلية الشكاوى شبرا

تقع في 1353 شارع كورنيش النيل.

صيدلية مصطفى كامل

توجد صيدلية مصطفى كامل في 1 ميدان مصطفى كامل.

صيدلية باب اللوق

وتقع صيدلية باب اللوق في 1 شارع مظلوم خلف وزارة الأوقاف.

صيدلية الأوبرا

وتقع صيدلية الأوبرا بميدان الأوبرا.

صيدلية طلعت حرب

تتواجد في 33 شارع طلعت حرب.

صيدلية سيدي جابر

وتوجد صيدلية سيدي جابر بشارع سيدي جابر مصر الجديدة.

صيدلية الزمالك

تقع في 3 شارع الدرة بعمارة ليون الزمالك.

صيدلية القصر العيني

وتوجد في مبنى مستشفى قصر العيني.

صيدلية شبرا

وتقع في 187 شارع شبرا أمام شارع مسرة.

صيدلية جزيرة بدران

تتواجد على ناصية جزيرة بدران شبرا.

صيدلية باب الشعرية

عنوانها في ميدان باب الشعرية.

صيدلية دير الملاك

وتقع صيدلية دير الملاك في عمارات الأوقاف بشارع ترعة الجبل أمام بنك مصر بحدائق القبة.

صيدلية القوات المسلحة

ويوجد علاج بروتوكول كورونا داخل صيادلة مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت خروج 345 متعافيًا من فيروس كوفيد -19 من المستشفيات أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107 ألفًا و162 حالة حتى اليوم.