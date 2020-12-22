أمين عام «البرلمان»: النواب الجدد يتسلمون الكارنيهات في أقل وقت

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يستقبل النواب الجدد على مدار 6 أيام متواصلة، وتنقسم على مرحلتين بين المستقلين والقوائم بواقع 100 نائب كل يوم، حيث إن عددا من النواب قد تسلموا الكارنيهات الخاصة بهم اليوم بكل سهولة، وهذا بسبب تواصل الأمانة العامة للمجلس مع النواب من فترة، وتم استكمال البيانات الخاصة بهم من أجل استخراج الكارنيهات، موضحًا أن النواب يأتون إلى البرلمان لاستلام الكارنيه الخاص بهم في أقل وقت ممكن.

منظومة البرلمان الحالية ستنجح بتعاون كافة القوى السياسي والحزبية

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء من داخل مجلس النواب، عرضته قناة «extra news»، أن المنظومة الحالية في البرلمان سوف تنجح من خلال تعاون كل القوى السياسية والحزبية داخل المجلس، كما أن النواب يتسلمون حقيبة برلمانية بها بعض القوانين الأساسية والدستور وقانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية وجهاز تابلت لمباشرة العمل واستلام جداول الجلسات.

برلمان 2021 سيكون مرتب ومنظم

وأشار الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن أي نائب يستطيع من خلال جهاز التابلت مراسلة المجلس وحجز كلمة وطلب تعديل مادة وتقديم أدوات رقابية وتشريعية، فالبرلمان الحالي يتمتع بـ472 عضو برلمان حزبي، فضلًا عن 93 مستقلا وذلك عكس البرلمان الماضي، فالبرلمان في هذة الصورة سوف يكون مرتب ومنتظم ويستطيع إخراج التشريعات والقوانين بصورة منتظمة.

لا هيمنة لأي حزب على البرلمان الجديد

وأوضح أن البرلمان يضم 13 حزبا ولا توجد هيمنة لأي حزب داخل البرلمان وأن البرلمان الحالي سوف يكون لة تأثير قوي في اتخاذ القرار، موجهًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر وكافة مؤسسات الدولة التي نجحت في إجراء الانتخابات النيابية بشقيها «مجلس النواب ومجلس الشيوخ» رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».