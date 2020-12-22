أمين «النواب»: 75 نائبا حصلوا على كارنيهات عضوية المجلس اليوم

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أن 75 نائبا، حصلوا على كارنيهات عضويتهم من مجلس النواب، من أصل 100 نائب من قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وقال فوزي -في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بقاعة ٢٥ يناير بمقر مجلس النواب- إن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، بإمكانهم الحضور في يوم آخر، لاستخراج كارنيهات العضوية.

وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس، حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي، من خلال تقسيم إجراءات استقبال النواب على مدار 6 أيام، بحيث يحضر إلى مقر المجلس 100 نائب يوميا.

فوزي: الأمانة العامة لمجلس النواب طبعت وجهزت الكارنيهات للأعضاء الجدد

وقال فوزي، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، قامت بطباعة وتجهيز الكارنيهات للأعضاء الجدد، وهو ما أنجز كثيرا من الوقت في إجراءات الحصول عليها، إلى جانب المساهمة الفاعلة من الأحزاب والكتل السياسية في تسهيل الإجراءات، والحد من أي تزاحم.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب إلى أن برلمان 2021 متنوع، ويضم 13 حزبا سياسيا تشمل 472 نائبا حزبيا مقابل 93 مستقلين، وهو ما يعني أننا أمام برلمان أكثر تنظيما وفاعلية من الناحية السياسية، فضلا عن المشاركة الفاعلة من جانب الشباب والمرأة، بالإضافة إلى الـ5% الذين سيعينهم رئيس الجمهورية.

وأوضح الأمين العام للنواب، أن الأعضاء حصلوا على حقيبة برلمانية تحتوي على تابلت لإنجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية، كما سيتم تنظيم دورة تعريفية لجميع النواب، فيما يتعلق بالنواحي التكنولوجية في الممارسة البرلمانية.

يشار إلى أن المجلس، كان أعد جدولا زمنيا على مدار 6 أيام لاستقبال الأعضاء الجدد لنواب برلمان 2021- 2026، بدءً من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الخامسة عصرا.

وشهد اليوم الأول لاستخراج كارنيهات العضوية لدائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، تواجد النواب منذ الصباح الباكر لتسلم الكارنيهات والحقائب البرلمانية.