"لاله" ابن المنوفية بطل خارق يشد طائرة بأسنانه: هدخل موسوعة جينيس

كشف البطل الخارق، محمود لاله، ابن محافظة المنوفية، الذي يوصف بأنه صاحب أقوى فك في العالم، عن اعتزامه التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، من خلال قيامه بشد طائرة ركاب بأسنانه.

واستعرض "لاله" قدراته الخارقة أمام وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين خلال الفترة الأخيرة، في عروض أقيمت خصيصاً له، على هامش بعض البطولات التي تم تنظيمها في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف البطل الخارق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يمكنه شد 170 طناً بأسنانه، مشيراً إلى أنه قام في العرض الأخير أمام وزير الشباب والرياضة، بشد 4 أتوبيسات سياحية، كما لفت إلى أنه يمتلك العديد من المهارات الخارقة، من بينها أكل وجبة كاملة من الزجاج، وكذلك أكل النار مشتعلة، وأيضاً مرور السيارات من فوق جسده، وأوضح أنه في آخر تمرين له كان يقوم برفع حمارين علي كتفه، بالإضافة إلى سحب 4 سيارات ملاكي بظهره.

وتابع "لاله" قائلاً: "أنا مش بروح الجيم علشان أشيل حديد زي الناس، أنا لو روحت بأشيل الحديد بأسناني، وربنا أنعم عليا بالقوة دي، وهي قوة داخلية"، وقال إنه لا يتدرب بشكل مستمر، وأضاف: "علشان أوفر عربيات أو أتوبيسات سياحية أتدرب فيها بالشد والسحب، بأدفع لكل أتوبيس ألفين جنيه، ومفيش إمكانيات لده".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة توفر له الدعم، موضحاً أن وزير الشباب والرياضة أبلغه في آخر لقاء بينهما، على هامش البطولة، بقوله: "أنا مكنتش متوقع إنك كده، انت هايل"، كما وجه وكيلة الوزارة بمساعدته في الإجراءات للتسجيل في موسوعة جينيس.

واختتم "لاله" تصريحاته بالإعراب عن أمله في تحقيق هذا الإنجاز باسم مصر، وقال: "نفسي أعمل حاجة لمصر، زي ما صدرنا الحضارة والعلم للعالم، لازم يعرفوا إن عندنا في مصر أبطال خارقين بيعملوا المعجزات، ويقدروا يحطموا الأرقام القياسية في القوة الخارقة على مستوى العالم".