محافظ المنوفية يخفض العمالة بالوحدات المحلية بنسبة 50% لمواجهة كورونا

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارا بتخفيض العمالة داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات بنسبة 50%، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار محافظ المنوفية، حضور كامل العدد من مديري العموم، ورؤساء الأقسام، علي أن يتم تخفيض عدد العاملين الباقيين بنسبة 50% من إجمالي، مؤكدا على أن القرار تم اتخاذه في إطار التدابير الاحترازية، والإحتياطات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنوفية، علي أن إجازة السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، يتم بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى بهناي بمركز الباجور بتكلفة تقديرية 240 مليون جنيه والمكون من محطة معالجة ومحطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة المشروعات التنموية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات.

رافق المحافظ في زيارته، المهندس طارق موسى رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الوجه البحري بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وخالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمشروع، واستمع لشرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن مكونات المشروع والذى سيعمل بطاقة 10ألاف م3/يوم ، مشيراً إلى أنه تم صب الخرسانة العادية لأحواض الـ SBR وجارى التجهيز للبدء في صب الخرسانة المسلحة لها تمثل 5 % من الأعمال المدنية وذلك بمحطة المعالجة وفيما يخص محطة الرفع تم تنفيذ 8,8 كم شبكات الانحدار من إجمالي 11 كم بنسبة 80% وجارى اعتماد رسومات محطة الرفع . وخلال الجولة أوضح رشدى بأنه تم التسليم الابتدائي لمحطة الرفع وخط الطرد بقرية منشأة العرب بقويسنا بتكلفة (48) مليون جنيه وكذا تم نهو مشروع الصرف الصحي بقرية أبخاص بالباجور وجارى تسليمها لشركة مياه الشرب لدخولها الخدمة خلال شهر ، كما أفاد بأنه تم نهو الأعمال بمحطة قرية المقاطع بالباجور وجارى التشغيل التجريبي وسيتم تسليم المحطة خلال شهر لدخولها الخدمة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن القرى المقرر ربطها على محطة المعالجة تتمثل فى قرى مسندة وجارى العمل بها وهى ( بهناي – أبو سنيطة –كفر محمود – عزبة بهناي) بتكلفة (180) مليون جنيه ، وكذا قرى غير مسندة ومدرجة بخطة الهيئة وهى ( أسريجة – القرنين- منشاة سيف- الجزيرة الشرقية – الكتامية – بير شمس – ميت عفيف –كفر الدوار ) بتكلفة تقدر بـ (320) مليون جنيه .

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز الباجور (5) مشروعات بطاقة 67 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية تقدر بـ (761) مليون جنيه، وكذا إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة 32 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية (375) مليون جنيه ، وقد بلغ عدد القرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة وأخرى مدرجة بخطة الهيئة ولم يتم إسنادها وكذا قرى مدرجة بخطة شركة المياه (47) قرية بتكلفة تقدر بـ (مليار و723)مليون جنيه .

وأكد محافظ المنوفية على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.