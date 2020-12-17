محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات نصف العام: تبدأ السبت 16 يناير المقبل

اعتمد، قبل قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جدول امتحانات نصف العام يناير 2021، على مستوي المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل وحتى الخميس الموافق 21 يناير 2021.

وتابع أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 24 يناير وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد الموافق 17 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من ذات الشهر، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم الخميس الموافق 21 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 يناير.

وأكد سويد أن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.