محافـظ المنوفية يستجيب لمواطنة بقرية عمروس ويقرر صرف مساعدة مالية فورية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد الحالات الإنسانية من قرية عمروس مركز الشهداء تعيينها على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة، جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء . يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم.

حيث أن المواطنة أرملة وتبلغ من العمر 62 عام وتقيم بمنزل ريفى آيل للسقوط ولا يوجد عائل لها وظروفها المعيشية والصحية صعبة وتحتاج لمصاريف لشراء العلاج اللازم لها.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.