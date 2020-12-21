«الصحة العالمية»: المنظمة لم تعتمد لقاح كورونا الصيني.. وجار دراسته

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعتمد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، من الشركات التي تتقدم لها بهذا اللقاح من أجل الإجازة الطارئة، وليست المنظمة هي من تبحث عن الشركات من أجل اعتماد اللقاحات، موضحة أنه حتى هذه اللحظة يتم مراجعة اللقاح الصيني من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن هناك هيئات أخرى يتيح لها التصريح أو إجازة اللقاحات، مثل هيئة الدواء الأمريكية، والهيئات الأوروبية، فضلًا عن وجود هيئة في كل دولة تتيح إعطاء اللقاح واستخراج تصاريح له وليست منظمة الصحة العالمية فقط.

الصحة العالمية تبحث اللقاح من حيث الأمان ودرجة الفاعلية

وأضافت «الرباط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن منظمة الصحة العالمية تبحث اللقاح من حيث الأمان ودرجة الفاعلية، وطريقة تصنيعه، وهل هو متوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية أم لا، وهناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي تتم، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن تلك اللقاحات يتم إجازتها بشكل طارئ كون هناك تسارع في نسبة الإصابة بفيروس كورونا، والفئات الحساسة تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

مسؤولة بـ«الصحة العالمية»: سأتلقى لقاح كورونا حال توافره

وردت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على سؤال الإعلامية بشـأن «هل ستتلقين لقاح كورونا أم لا حيث إن هناك أطباء يرفضون أخذ اللقاحات التي طُرحت؟»، فردت ضاحكة« لما ييجي عليا الدور إن شاء الله هاخده، كل شخص يحدد المخاطر، ويقول لنفسه هل أنا من غير اللقاح هكون في أمان ولا لازم آخذ اللقاح عشان أعيش في أمان»، فضلًا عن ضرورة وجود ثقة بين متخذ القرار والهيئات التنظيمية.

تناول اللقاح يحمي الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة ويقلل من الوفيات

وأوضحت «الرباط»، أن تلقي اللقاح يحمي الفئات الأكثر تعرضا للإصابة ويقلل من الوفيات، كما أن اللقاح حتى الآن غير ملزم، ولكنها تتفاءل بشأن وجود لقاحات في حالة عدم التخاذل عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس، «الفاكسين وحده ليس الحل، يجب تطبيق الإجراءات كاملة وتكون بشكل متكامل، مينفعش أعمل حاجة وحاجة لأ».