جمعية طبية بأمريكا: اللقاح الصيني أفضل لقاح ضد كورونا

قال الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية في ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، إن اللقاح التقليدي هو ما اعتمدته دولة الصين في اللقاح وجامعة أخرى أمريكية، وتعتمد على فيروس كورونا ميت وبعض المواد الكيميائية المعززه للمناعة.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللقاح الخاص استخدام الفيروس الغدى من الشمبانزي ويتم نزع مادة الـDNA الخاصة به، ويتم وضع مادة أخرى تخص فيروس كورونا، في عملية طبيه معقده وهو التجربة التي قامت به دولة روسيا ولقاح جونسون أند جونسون.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتطعيم ما يقرب من 2 مليون مواطن خلال الفترة القليلة الماضية من لقاح فايزر بيوتنيك، ما يؤكد أهمية لقاح فايزر حيث أنه لا توجد شركة أو دولة تستطيع المغامرة بسمعتها في ذلك المضمار الهام.

وأكد، أنه وفي حال تم تخيره لتلقي اللقاح فسيقوم بأخذ اللقاح الصيني كونه تقليدي يكون فيه الجسم أجساد مضاده ضد كل لقاحات كورونا، وباقي اللقاحات تكون مناعة ضد بروتين واحد من فيروس كورونا، وهو أمر منطقي وعلمي.

وأشار«سعيد»، إلى أنه ليست كافة اللقاحات تستوعبها أجساد المرضي، حيث أنها تتباين في مدى الاستجابه لأجسام المواطنين، ولذا يجب على كل الدول شراء سلة من اللقاحات الخاصة بكورونا حتى يشفى الجميع.

وتابع الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية في ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا ستكون من 8 أشهر لسنة، وكل اللقاحات ستكون موسمية مثل لقاح الانفلونزا، وكل ما يتغير الفيروس سيتم الزيادة عليه وإعطاءه للمواطنين، والسلالة التي تم العثور عليها في بريطانيا لحسن الحظ لم يحدث به تحورات كثيرة، وصار الفيروس ينتشر بشدة ولكن الوفيات بهذا الفيروس قلت كثيرًا.