باحث: اللقاح الروسي قادر على مواجهة تحور فيروس كورونا

قال الدكتور عزيز الخضور، باحث في جامعة الجنوب الحكومية في روسيا، إنه من الطبيعي وجود حرب في مسألة تطوير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لأنها جزء من الحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن معظم اللقاحات لها نفس الفاعلية الكبيرة، وحاليا نحن أمام مشكلة الطفرات، وهي أيضا حالة طبيعية جدا، لأن الفيروس ذو كتلة وراثية صغيرة جدا، وتحدث أخطاء وراثية عن التنسخ، مشددًا على أن اللقاح الروسي قادر على مواجهة الفيروس حال تحوره أكثر من مرة.

الطفرة أمر طبيعي

وأضاف «الخضور» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الثلاثاء، أن حدوث طفرة في الفيروس أمر متوقع وطبيعي، معربا عن أمله في أن تكون اللقاحات فعالة على الأنماط الجديدة من الفيروس بعد تحوره وتطوره.

وتابع أنه لا يمكن تغيير اللقاح بسرعة ليتناسب مع الفيروس، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما إذا كانت اللقاحات الموجودة حاليا فعالة على السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

تفاؤل باللقاح الروسي

وأوضح أنه بالنسبة للقاح الروسي، فإن بريطانيا أبدت تفاؤلا كبيرا لأنه يُمنّع اتجاه أغلب المستضدات الفيروسية، وليس مستضدا واحدا لا غير مثل لقاحات أخرى، لأنه يُمنّع الجسم تجاه أكثر من بروتين، وبالتالي عند حدوث طفرة في بروتين واحد داخل الفيروس سيكون التمنيع جاهزا ضد البروتينات الأخرى، وهذا ما يميز البروتين الروسي.

سبب التفاؤل باللقاح الروسي

وأشار إلى أن هذا السبب هو الذي دفع شركة أسترازينكا لأن تبدي قابلية التعاون مع روسيا والعلماء الروس، مؤكدا أن هذا ليس تسويقا للقاح الروسي، والمعلومات المتاحة أنه يُمنّع تجاه أكثر من بروتين وفي حال أبدى الفيروس طفرة في بروتين محدد، فإنه لن يبدي طفرة في بروتين آخر، ولذلك فنحن كبشر لدينا لقاح متعدد الأسلحة والفاعلية يُمنّع تجاه أكثر من مستضد، وهذا ما يميز اللقاح الروسي.