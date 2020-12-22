"الصحة": تأخر إطلاق موقع الحصول على لقاح كورونا بسبب الاستعدادات اللوجيستية

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان لـ"الوطن"، إن سبب تأخر الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني - سينوم فارم-، يأتي لمراجعة بعض الاستعدادات اللوجسيتية قبل الإعلان عن بدء التسجيل.

وأشار المصدر، أن الوزارة في الوقت الحالي تقوم بمراجعة مراكز توزيع اللقاح عبر محافظات الجمهورية، والأماكن التى سيحصل فيها الراغب على اللقاح، وثلاجات الحفظ لضمان الحفاظ عليه، وبعدها سنعلن كافة التفاصيل عبر الموقع.

وعن موعد بدء حصول الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفزر والحميات والصدر، أشار المصدر أنه من المتوقع أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعد التأكد من وصول الكميات لكل مشافي العزل على مستوى الجمهورية.

للراغب في الحصول على اللقاح.. تعرف على الخطوات

بحسب شرح أولى تحصلت عليه " الوطن" من داخل وزارة الصحة، فإن الموقع سيرسل رسالة للطبيب أو الممرض أو الممرضة، عن طريق الهاتف المحمول أو رسالة نصية "س أم س"، بمكان وموعد التلقيح، وذلك بعدما يقوم الطبيب بالدخول على الموقع وكتابة استمارة فيها كل بياناته ومكان عمله واقرار بالموافقة على الحصول على اللقاح ومعرفة أعراضه الجانبية.

الصحة تُفسر : لماذا وقع الاختيار على اللقاح الصيني؟

وفي حوار تليفزيوني سابق، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن اختيار اللقاح الصيني تم وفقا لأسس علمي هذه اللقاحات وأنواع التطعيمات والتقنيات التي بنى على أساسها اللقاح، والتي تتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى وأن اللقاح الصيني يشبه أنواع التطعيمات الأخرى، والتي توزع في مصر، مثل لقاح "شلل الأطفال".