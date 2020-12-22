الناظر عن شائعات لقاح كورونا: مفيش ماسونية ولا مؤامرة كونية «فيديو»

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنّ لقاح فيروس كورونا فعال وآمن، متابعا: «بنطمن الناس عشان في كمّ شائعات تضحك عن لقاح فيروس كورونا، بيقولوا اللقاح فيه شريحة إلكترونية بيزرعوها في المخ، كل ده تخاريف، ولا في ماسونية ولا مؤامرة كونية، ولا في شرائح ولا في سرقة الشفرة الجينية بتاع البني آدم، ده مجرد لقاح".

لولا اللقاحات لكان عدد البشر ثلث العدد الحالي

وأضاف الناظر، خلال حديثه على شاشة DMC، أنّه لولا اللقاحات التي اخترعت على مدار السنوات الماضية، لكان عدد سكان كوكب الأرض ثلث العدد الحالي: «في لقاح للجدري والحصبة والحصبة الألماني وشلل الأطفال والسعال الديكي والغدة النكافية».

الصحة تستعد لإطلاق موقع لقاح كورونا

وتستعد وزارة الصحة المصرية، لإطلاق الموقع الخاص بلقاح فيروس كورونا الصيني (سينوم فارم)، المقرر تقديمه للمواطنين من الفئات التي حددتها الوزارة للحصول على اللقاح، لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح.

الأطقم الطبية أول من يحصل على اللقاح

وتداولت وسائل الإعلام تصريحات لمسؤولين بوزارة الصحة، تكشف أنّ الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفزر والحميات والصدر ستكون أول الفئات المقرر حقنها باللقاح الصيني، لحمايتهم من الإصابة كونهم الأكثر عرضة للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الأسبوع المقبل.

اختيار اللقاح الصيني وفقا لأسس علمية

وكانت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، كشفت عن أنّ اختيار مصر للقاح الصيني، تم بعد دراسة كبيرة ولوقت طويل، وجرى اختياره وفقا لأسس علمية، خاصة أنّ اللقاح يتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى التي نستخدمها في مصر.

مصري حاصل على اللقاح: آمن

وقال رامي لبيب، أول مواطن مصري يحصل على اللقاح الصيني، في تصريحات تليفزيونية، إنّه تلقى اللقاح في البحرين، ولم يشعر بأي أعراض، وله جرعة أخرى بعد أسبوعين من الأولى.