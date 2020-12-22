وزير المالية: صندوق النقد يرى مصر «نجم ساطع» في الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدلات النمو في العالم أجمع تغيرت في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فمعدلات النمو في العالم وفي مصر باتت مختلفة، وبدأ الحديث عن مستويات دين غير المخطط له، ومستويات عجز غير المخطط له، كما تأثرت العملات، وتغيرت أيضًا مستويات الفقر، فضلًا عن تأثر كافة القطاعات، «لو مسكنا قطاع قطاع، ممكن نقول اتأثر إزاي وعملنا فيه إيه»، موضحًا أن صندوق النقد الدولي دائما ما يؤكد أن مصر بمثابة نجم ساطع في الإصلاح الإقتصادي ومثال يحتذى بيه في دول العالم.

صندوق النقد يرى مصر مثالا يحتذى به اقتصاديا في العالم

وأضاف «معيط»، خلال لقاء له على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن مصر قبل الجائحة كانت تستهدف نمو بنسبة 5.8% لـ 6%، وهذا كان يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، وكان معروفا قبل الأزمة أن مصر تتجه في طريقها إلى أن تكونه من أسرع الدول نموًا في العالم، فوضع الاقتصادي المصري بدأ يأخذ جيد، وأصبح المستثمرون متطلعين له، وأصبح هناك بنية تحتية ومشاريع قومية بجانب خطة الإصلاح الاقتصادي.

أزمة كورونا تسببت في خروج المستثمرين من أدوات الدين

وأشار وزير المالية، إلى أنه عندما وقعت جائحة كورونا، تسببت في خروج المستثمرين من أدوات الدين، وحصلت نوع من الانزعاج للمستثمرين، «توقف قطاع السياحة بالكامل، وده قطاع مهم جدًا للاقتصاد المصري، شوفنا كمان التجارة العالمية تأثرت سلبًا وده أثر على مواردنا الخاصة في قناة السويس والتصدير، الخليج تأثر وبالتالي أثر على تحويلات المصرين في الخارج، كان لازم نعوضه بسرعة اتكلمنا مع صندوق النقد وكان هناك استجابة سريعة جدا».

مصر طلبت من صندوق النقد قبل كورونا التعاون بدون تمويل

وتابع: «قبل الأزمة مصر طلبت من الصندوق التعاون بدون تمويل، كنا عاوزين نعمل برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد بدون أي تمويل، بس بعد الأزمة قولنا عاوزين تعاون وتمويل لأننا تأثرنا كثيرًا، قطاع السياحة وقف بالكامل إحنا عاوزين نعمل تمويل، بالتالي كان رد الصندوق سريع منح مصر 2.8 مليار في خلال 4 أسابيع ثم منح مصر 5.2 مليار».