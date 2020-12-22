السقطي: معوقات كبيرة واجهت مستثمرين مصريين بإقليم تيجراي في إثيوبيا

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، إن بعض المستثمرين المصريين في منطقة مكالي بإقليم التيجراي بشمال إثيوبيا، تعرضوا لخسائر فادحة، وذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة، موضحًا أن هناك توجه من مصر والقيادة السياسية، بتنمية القارة الإفريقية، وهناك مجموعة مستثمرين توجهوا لإثيوبيا، وأقاموا منطقة صناعية بعاصمة إقليم التيجراي.

السقطي: أثيوبيا غير قادرة على حماية الاستثمارات في إقليم تيجراي

وأضاف «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «ten»، أن المستثمرين في مصر بدوا في العمل هناك منذ عام 2011-2012، وكانوا رجال التيجراي يحكموا إثيوبيا خلال تلك الفترة، وأثيوبيا أعلنت أمام العالم أجمع أنها واحة الاستثمار وأنها دولة جاذبة استثمارية، ولكن الواقع غير ذلك، حيث أن هناك مستثمرين في إثيوبيا أقاموا استثمارات بناءً على طلب إثيوبيا نفسها، وإثيوبيا الآن غير قادرة على حمايتها.

السقطي: الحرب الموجودة بإقليم التيجري الإثيوبي داخلية

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، أن هناك محاولات للتلطيف والتأكيد أن الأمور ستصبح أفضل من قبل الجانب الإثيوبي، منوهًا بأن هناك شيء يسمى تأمين على الحرب غير موجودة بإثيوبيا، كما أن الحرب الموجودة بإقليم التيجري الإثيوبي داخلية، وهناك مصنع محولات ومصنع أثاث مكتبي وهناك التزامات بتوريدات لدول إفريقية وعربية، وهناك شروط جزاء تم تطبيقها عليهم لعدم التوريد.

هناك مستثمرين مصريين عادوا من تيجراي بعد توقف أعمالهم

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، أنه كان هناك نحو 17 مصري بين عمال ومهندسين يعملوا بمصانعهم بإثيوبيا، وعادوا إلى مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار، مطالبًا الحكومة الأثيوبية بتقديم الدعم للمستثمرين الذين يعملوان على أراضيها خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».