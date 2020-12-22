استئصال ورم ضخم بالتجويف الأنفى لمريض بمستشفى قنا الجامعي

نجح فريق طبى بمستشفى قنا الجامعي، فى استئصال ورم ضخم يملأ التجويف الأنفي الأيمن ويبرز إلى الخارج، وكان الجزء المتدلي خارج الأنف يتعدي حجم ثمرة الخوخ، وأجريت الجراحة باستخدام جهاز التردد الحرارى ومناظير الجيوب الأنفية.

قام بإجراء الجراحة الدكتور زكى فاروق عارف الأستاذ المساعد بقسم الأنف والأذن، بمعاونة الدكتورة عايدة أحمد المدرس بالقسم، والدكتور أحمد فتحى الأخصائى بالقسم، وفريق التخدير برئاسة الدكتور محمود إسماعيل مدرس التخدير.

وأكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء التام، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى خبرات كبيرة تتوافر داخل مستشفيات قنا الجامعية فى ظل الدعم المتواصل من جانب الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الذى يوجه دائما بتحديث وتطوير المنظومة الطبية لخدمة أهالينا بإقليم جنوب الصعيد.

وكان رئيس جامعة جنوب الوادى شهد فعاليات ورشة «مستقبل الطبيب بعد التخرج» والتى نظمتها كلية الطب بقنا فى إطار تعاون وحدة الارشاد المهني مع وحده الجودة والاعتماد بالكلية بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على عبد الرحمن غويل قائم بعمل عميد كلية الطب.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر الذى يساهم فى تحقيق التميز لطالب كلية الطب بعد تخرجه مؤكداً أن هدف الجامعة تقديم المنتج الصالح الذى ينتمى للوطن ويساهم فى بناء مستقبل بلده ومجتمعه ، وقال رئيس الجامعة أن الجامعة لا تبخل بجهد يساهم فى تفوق أبناءها الطلاب سواء كان ذلك فى قاعات الدرس أو من خلال الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الطب رسالة سامية وأن الأطباء هم جيش مصر الأبيض الذى تعتمد عليه فى الأزمات.

وأضاف أن الجامعة تعول على طلاب كليات الطب آمال كبيرة فى خدمة مجتمعهم ووطنهم موجهاً شكره لوحدة الإرشاد المهنى ووحدة ضمان الجودة بالكلية على مجهودهم فى عقد هذه الورشة الهامة.

وأوضح الدكتور على عبد الرحمن غويل القائم بعمل عميد الكلية أن وحدة الإرشاد المهنى تقوم فى هذه الورشة بعمل محاضرات متنوعة عن الفرص المختلفة المتاحة لخريجى الطب فى سوق العمل سواء فى الكادر الجامعى أو وزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية وكيفية التقدم للزمالات الأجنبية.