يبدأ السبت.. رئيس جامعة حلوان يوضح تفاصيل تحويل مستشفى بدر لعزل كورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه بدءاً من السبت المقبل، سيتم تحويل مستشفى بدر الجامعي التابع لكلية الطب، إلى مستشفى عزل كامل لجميع المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19»، على أن يتم البدء في استقبال المرضى بدءاً من السبت صباحاً، مؤكداً أن العمل يجرى بها على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التحويل للمستشفى كاملاً وذلك وفقاً لآليات وبروتوكول علاجي للحالات التي تستحق العزل في المستشفيات، مشيراً إلى أن المستشفى به جزء للعلاج الاقتصادي والمجاني وفقاً للحالة، وسيكون المستشفى مخصص لجميع العاملين بجامعة حلوان والحالات المصابة الآخرى من غير العاملين بالجامعة، مؤكداً أن الأولوية للحالات الحرجة.

رئيس جامعة حلوان: المستشفى مخصص لقبول جميع المرضى التي تستحق الحجز

وأكد «نجم»، أن هناك لجنة طبية كاملة ستتواجد بالمستشفى لفحص الحالات القادمة وتحديد إذا كانت تستحق الحجز بالمستشفى من عدمه، مشيراً إلى أن اللجنة لها القرار للحجز وفقاً للتشخيص وخطورة الحالة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المستشفيات قامت الفترة الماضية بعمل صيانة لجميع أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك أجهزة الرعاية، موضحاً أنه جرى زيادة 14 سرير رعاية مجهزا على أعلى مستوى فوق طاقتها، مشيراً إلى أنه سيتم دعم المستشفى بالمستلزمات والأدوات التي تكفيه لمدة لاتقل عن 3 شهور، فضلاُ عن وضع خطة شاملة للتطهير والتعقيم الدوري لجميع مرافقها.

جدير بالذكر، أن جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، قررت منذ أيام تحويل مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين إلى مستشفى عزل لمصابي كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس، وكذلك المرضي المتواجدين بالمستشفيات وتثبت إصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفى.