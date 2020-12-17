رئيس جامعة حلوان يفتتح عددا من المعامل والمراكز البحثية بكلية الهندسة

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مجموعة من المعامل والمراكز التعليمية والبحثية بكلية الهندسة بحلوان كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان.

رئيس جامعة حلوان: المشروعات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية

حضر فعاليات الافتتاح عددا من عمداء الكليات وهم الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة. بالإضافة إلى الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.

وأبدى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة سعادته، بقيام جامعة حلوان بتنفيذ وافتتاح مثل هذه المشروعات الضخمة والفريدة والتي من شأنها أن تساهم في دفع البحث العلمي والابتكار والتطوير، ودفع عجلة التعليم والتحول الرقمي والإلكتروني، ورفع تصنيف جامعة حلوان لاعتمادها على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن جامعة حلوان دائماً ما تسعى لأن تكون سباقة ورائدة في جميع المجالات التى تتوافق مع خطة الدولة وتنفيذًا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وتنفيذ جميع مشروعاتها على أرض الواقع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المشروعات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والبحوث العملية والتطبيقية و تقديم الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و توفير الأجهزة العلمية المتطورة الخاصة بأبحاث النانو تكنولوجي والإلكترونيات والاتصالات ودعم الابتكارات والمنظومات الصناعية وتطوير وتحسين العملية التعليمية باستخدام أحدث نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن الافتتاح الآتى:

1- مركز دراسات وأبحاث النانوتكنولوجي ومقره كلية الهندسة بحلوان ويتبع إداريا جامعة حلوان ويشارك في أنشطته كليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والاقتصاد المنزلي.

2- معامل الاتصالات الالكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان.

3- مركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات بكلية الهندسة بحلوان.

4- بالإضافة مركز التميز للنظم التعليمية الذكية بكلية الهندسة بحلوان.الممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.