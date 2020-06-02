جامعة حلوان تخصص مستشفى بدر الجامعي لعلاج أعضائها المصابين بكورونا

قرر مجلس جامعة حلوان، تجهيز مستشفى بدر الجامعي برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، بدءا من السبت المقبل الموافق 6 مايو 2020، لعلاج الحالات الحرجة والمتوسطة من منتسبي الجامعة "أعضاء هيئة التدريس - العاملين - الطلاب" بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي ترد للمستشفى والتي تثبت إيجابية تحاليلها وفحوصاتها.

وتابعت الجامعة أن هذه الخطوة، تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطنين الذين ثبت إصابتهم.

وأوضحت الجامعة أنه جارٍ تجهيز مبنى كامل من مباني المدن الجامعية تخصص كعزل للحالات الصحية المستقرة ممن ثبت إيجابية تحليلاتهم من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

كما أنشأت الجامعة مركز استعلامات هاتفية طبية لمنتسبي الجامعة وأسرهم، وذلك للرد على كل استفساراتهم الصحية المتعلقة بهذا الفيروس، مؤكدا على أنه سيتولى الرد على الاستفسارات مجموعة من أساتذة كلية الطب بالجامعة.