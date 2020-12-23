تفاصيل هتك عرض طفلة على يد والدها.. الأم أبلغت عن وزجها

تجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية، قادته شهواته الشيطانية التي أعمت بصره وبصيرته، نحو طفلته الصغيرة التي اعتادت الارتماء في أحضانه لحمايتها من شرور الدنيا، لكنها لم تكن تعلم أن والدها هو من عليها الاحتماء منه، بعدما أقدم على هتك عرضها وملامسة أجزاء جسدها الحساسة، الأمر الذي أدى إلى هتك عرضها وتدمير طفولتها.

بداية الواقعة

قبل ثلاثة أشهر، وتحديداً في منتصف شهر سبتمبر الماضي، اعتاد «و.ع»، كاتب صحة بوحدة تابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، العودة من عمله قبيل أذان العصر، يجالس طفلته وزوجته اللتان لا يحظى معهما بوقت طويل نظراً لانشغاله، إلاَ أنّه في أحد الأيام استغل غياب زوجته وانفرد بطفلته التي لاتعي شيئاَ، وقام بملامسة أعضاء نجلته الحساسة، ودس أصابعه في مواطن عفتها وثدييها مرات عديدة، حتى اغتال طفولتها التي لم تحظى بها طويلاَ وقتل برائتها بفعلته الآثمة.

لم يتمكن الجاني من إخفاء فعلته بعدما اكتشفت الزوجة ما حل بطفلتها، وعلى الفور وجهت أصابع الاتهام لشريكها، وتأكدت الشبهات كون الأب هو الفاعل بعد الاستناد إلى أدلة البحث الجنائي وتقرير الصفة الترشيحية والبصمات، بالإضافة إلى أقوال الزوجة «ف.ا»، وأقوال رئيس مباحث مركز المنيا.

ضبط المتهم والحكم عليه

في 12 أكتوبر الماضي، أحال المحام العام لنيابات جنوب المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت إدانته، وبعد مرور نحو شهرين على الواقعة وتحديداً في 21 ديسمبر الجاري، أسدلت محكمة الجنايات الستار على القضية وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة هتك عرض نجلته.

وكانت المحكمة قد أجبرت المتهم بالمصاريف الجنائية، ويعد الحكم الصادر بحق الجاني هو حكم أولي يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال شهرين بداية من تاريخ صدوره.