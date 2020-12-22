باحث اقتصادي: مصر أخذت أكبر دعم من صندوق النقد مقارنة بباقي الدول

قال الدكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصدر التمويل الدولي، يأتي عن طريق 3 مستويات، إما أن يكون من منظمات دولية مثل البنك الدولي لإعادة الإعمار، أو الصندوق العربي للتنمية أو البنك الأفريقي للتنمية، والمصدر الثاني يتمثل في دول صديقة مثل فرنسا وألمانيا أو بنك التنمية والإعمار الألماني أو المؤسسة التنموية الفرنسية أو الجايكا اليابانية، والمصدر الثالث يتمثل في دول شقيقة، مثل الصندوق العربي الكويتي.

3 محاور لتوجيه التمويل

وأضاف «شادي»، خلال لقاء ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن التمويل بشكل عام يتم توجيهه في 3 محاور، إما لمشروعات تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الاستثمار في محطات توليد المياه أو الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية أو الرياح، والمشاركة في تحقيق مشروعات كبيرة الحجم لا يستطيع القطاع الخاص الدخول بها، فتقوم الدولة بهذا الدور بمساندة المؤسسات الدولية مثل مشروع مترو الأنفاق.

زيادة الاستهلاك الأخضر

واشار إلى أن المحاور تتضمن ايضا توصيل المياه والمرافق للمناطق النائية، ودفع الاستهلاك للحفاظ على معدلات النمو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخلق فرص العمل وزيادة الاستهلاك الأخضر ومساهمة واشتراك المرأة في سوق العمل، والحفاظ على الجودة، ويتحقق ذلك عن طريق نقاط أو مشروعات محددة في إطار التعاون بين المؤسسات الدولية التنموية والحكومة.

البنك الدولي أقرض مصر 500 مليون دولار

وأوضح ان صندوق النقد استجاب لمطالب مصر فور تقديمها، حيث أنه وفر لها أكبر دعم ممكن مقارنة بباقي الدول، حيث حصلت على حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لم تحصل عليه أي دولة، وأقرب دولة لمصر هي نيجيريا، وحصلت على 4 مليارات دولار، كما أن البنك الدولي أقرض مصر 500 مليون دولار، للاستكمال في برنامج الإسكان الاجتماعي والحفاظ على قطاع البناء والعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.